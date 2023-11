Le Club de la presse des Hauts-de-France a récompensé notre journaliste Matthieu Slisse, dans la catégorie jeune journaliste, pour son enquête consacrée à l'établissement privé Marcq Institution. C'est le 13e prix remporté par notre journal depuis sa création.

Et de treize ! Ce 15 novembre 2023, Mediacités a été récompensé pour la treizième fois de sa jeune histoire. Matthieu Slisse, qui a rejoint l’équipe de Mediacités Lille voici dix‐huit mois, a en effet reçu le Grand prix du jeune journaliste décerné par le Club de la presse des Hauts‐de‐France pour son article consacré à Marcq Institution, la célèbre et très huppée école privée de Marcq‐en‐Barœul. Une enquête qui s’inscrivait dans le cadre de notre dossier consacré aux fabriques de l’élite et qui a valu à son auteur de très nombreux lecteurs et autant de compliments que de critiques. « Le gage d’un travail équilibré et sans parti pris », a estimé Matthieu Slisse.

Cinq prix en quatre ans

C’est un sans‐faute que Mediacités signe là. En quatre années de participation aux Grands Prix du Club de la presse des Hauts‐de‐France, notre journal a en effet été honoré à… cinq reprises, puisque l’année 2022 a vu deux de nos journalistes être récompensées : Virginie Menvielle pour son enquête sur les ravages sanitaires endurés par les « bébés Coca », ces très jeunes enfants dont la dentition est abîmée parce qu’ils consomment des boissons sucrées ; et Brianne Cousin pour son article consacré au devenir des statues géantes des grandes manifestations culturelles de Lille 3 000. En 2021, Nicolas Lee avait été honoré pour son travail sur les migrants vietnamiens à Grande‐Synthe. Et un an plus tôt, Simon Henri avait eu les honneurs du Club de la Presse des Hauts‐de‐France pour ses révélations sur les pas‐de‐porte, ces dessous de table illégaux et secrets versés entre agriculteurs lors des transferts de terres.

Lutte anti fake news

Cette pluie de récompenses ne peut que nous donner du courage alors que Mediacités est engagé dans une nouvelle grande campagne d’abonnement afin d’atteindre, enfin, la pérennité économique. Elle prouve que lorsqu’on offre du temps, un minimum de moyens et une liberté totale aux journalistes, ceux‐ci sont en mesure de livrer des enquêtes fouillées et originales. Du temps, un minimum de moyens et la liberté : tel est le seul luxe auquel les journalistes aspirent. Un luxe qui se fait rare tant le secteur de la presse traverse de grandes difficultés économiques.

« Les journalistes sont des passeurs, ils aident à mieux comprendre le monde, à lutter contre les fake news, un sport planétaire dont tout le monde sort perdant », a martelé Philippe Allienne, président du Club de la presse des Hauts‐de‐France. Avant de s’adresser aux lauréats : « Merci de vous accrocher dans vos travaux, avec toute votre déontologie, la meilleure arme anti mensonges. »

Prix « Décider Ensemble » pour la démocratie Deux prix coup sur coup. Le 6 novembre, Brianne Cousin a reçu à Paris, au Conseil économique, social et environnemental (Cese), un prix de l’association Décider Ensemble pour son reportage à Raismes (Nord) sur la démocratie participative initiée par les élus de cette ville de 12 000 habitants située non loin de Valenciennes. Il s’agissait donc de notre 12e prix ! Créée en 2005 à l’initiative de parlementaires de toutes couleurs politiques, Décider ensemble se définit comme un cercle de réflexion ayant pour but de développer la culture de la décision partagée.