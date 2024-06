Mediacités vous ouvre ses comptes 2023

Plus de 670 articles, dont de nombreuses enquêtes marquantes, et de nouveaux lecteurs-sociétaires : l'an dernier, Mediacités a poursuivi dans la voie d'un journalisme singulier, exigeant et indépendant. Dans un contexte difficile pour la presse, notre journal a limité ses pertes, mais n'atteint pas l'équilibre. On vous explique.

Fidèle à notre principe de transparence, Mediacités vous dévoile ses comptes pour l’année 2023, comme nous l’avions fait pour 2022 ou 2021. Malgré un contexte défavorable pour la presse (fatigue informationnelle, circulation d’infox, inflation…), notre journal aura fait, l’an dernier, de la résistance. Contrairement à 2022, « dopée » par le double versement (pour deux années) de l’Aide au pluralisme, une subvention du ministère de la Culture destinée aux médias en ligne reconnus d’information politique et générale, nous n’avons pas réussi à décrocher un résultat positif. Notre déficit se limite toutefois à 7,5 % de notre chiffre d’affaires, soit 32 582 euros pour 433 465 euros.

Le secteur de la presse par abonnement traverse une crise profonde, à l’exception de quelques poids lourds, et nous n’échappons pas à la règle. Le nombre de nos abonnés est demeuré stable à 5 565 en moyenne mensuelle alors qu’il nous en faudrait environ 8 000 pour équilibrer nos comptes hors subventions. Nous avons par ailleurs constaté que la hausse du prix de l’abonnement (amorcée en octobre 2023 pour les nouveaux abonnés et étendue à tous les abonnés à partir de février 2024) n’a pas eu d’effet négatif sur le nombre de lecteurs, ce qui prouve votre fort attachement à Mediacités.

Tourner le dos à la publicité

Nos recettes proviennent pour près de 80 % des abonnements, le solde étant lié à une diversification de nos activités toujours en lien avec notre mission d’informer (revente d’articles, missions de prestation pour L’Emission politique, de France 2, contrat de co‐production de documentaires). Nous continuons à tourner le dos à la publicité qui remettrait en cause la garantie de totale indépendance que nous promettons à nos lecteurs et nous nous refusons pour la même raison à nouer des partenariats et à solliciter des subventions ou aides aux collectivités locales et autres grands acteurs de nos territoires.

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous connaître et à nous suivre sur les réseaux sociaux ou via nos cinq infolettres – une par ville et « le récap” » national du samedi – qui totalisent près de 80 000 inscrits. La fréquentation totale du site s’est élevée, l’an dernier, à 2,47 millions de visites. Nous sommes clairement identifiés – et redoutés par certains – dans les métropoles où nous sommes implantées depuis maintenant sept à huit ans : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse. Nos enquêtes n’y passent pas inaperçues et nos révélations sont régulièrement reprises par d’autres médias.

677 articles publiés en 2023

Depuis sa création fin 2016, Mediacités fonctionne à l’économie en s’employant à limiter ses dépenses au maximum. L’équipe est désormais composée de onze salariés permanents (9,5 en équivalent temps plein) à laquelle s’ajoute un réseau de pigistes et des prestataires (avocats, commercial, expert‐comptable…). En 2023, nos charges d’exploitation ont encore été tirées à la baisse à 693 000 euros (-5 %). Aucun salaire ne dépasse 1,5 fois le Smic.

Pour autant, l’activité a continué d’être intense. Nous avons publié 677 articles l’année dernière dont certains sont à l’origine de changements concrets comme l’atteste nos derniers « rapports d’impact » à Lille, Lyon, Toulouse et Nantes. Retrouvez aussi ci‐dessous, ville par ville, une sélection des enquêtes de Mediacités qui ont marqué l’année dernière.

166 lecteurs copropriétaires de Mediacités

En 2023, Mediacités a continué d’être un média unique en son genre par son organisation – un seul titre et une seule société éditrice, présents dans quatre villes – et sa gouvernance. Aux côtés des fondateurs, une quarantaine d’actionnaires nous font confiance ainsi que 166 lecteurs‐sociétaires qui ont rejoint la Société des amis (SDA) de Mediacités (ils étaient 148 fin 2022). Depuis sa création, le SDA a permis de réunir plus de 140 000 euros de contributions et est pleinement impliquée dans le développement du journal.

Premier actionnaire de Mediacités avec 6,34 % des parts, la Société des amis accueille au fil de l’eau, grâce à son capital variable, tout citoyen désireux d’aider la presse indépendante en devenant copropriétaire d’un média d’investigation locale. Elle offre à nos lectrices et lecteurs la possibilité de participer concrètement à l’enjeu d’une information de qualité, face à l’invasion des fake news, du copié‐collé, de l’intelligence artificielle et du gloubi‐boulga charrié par les réseaux sociaux.

Les chiffres clés de Mediacités

Chiffre d’affaires Résultat net Évolution du nombre d’abonnés