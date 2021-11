Mediacités mis à l’index par la mairie de Toulouse

« Voici donc une nouvelle demande, à charge, formulée par Mediacités. Je ne doute pas que quelles que soient nos réponses, leur nombre, leur degré de précision ou la date à laquelle nous les envoyions, l’article sera comme à l’habitude, tourné de manière à démontrer vos propres certitudes (…) Vous comprendrez donc que nous vous laisserons le soin de mener vos “investigations” seuls et ne répondrons pas à vos questions. » Lorsqu’elle nous écrit ce courriel, le 10 novembre dernier, la responsable du service de presse de la mairie de Toulouse, Julie Cassan, n’y va pas par quatre chemins. Nous venions de lui adresser quatre questions sur un différend qui oppose le Capitole à une ancienne agente. Rien qui ne justifie un tel refus.

Visiblement courroucée, la responsable du service de presse argumente. Dans son courriel, elle cite en exemple nos enquêtes sur l‘ex-Ehpad Bonnefoy, publiée en juin 2020, sur la jonction Est, publiée en février 2021, ou, plus récemment, sur le quartier du Raisin. Il suffit à chacun de relire ces articles pour se forger sa propre opinion. Ils ne contiennent en rien de vulgaires « certitudes » sans fondement, mais plutôt des faits établis, car vérifiés. Et si la mairie s’estime injustement attaquée, rien ne l’empêche de porter plainte en diffamation. Elle n’a pas hésité à annoncer son intention de le faire en octobre 2020, contre La Dépêche du Midi à la suite d’une enquête sur des pratiques problématiques au sein des pompes funèbres municipales. En ce qui nous concerne, rien ! Aucune plainte, aucun demande de droit de réponse…

Plus loin, dans ce même courriel, la responsable du service de presse reproche à Mediacités « d’ériger des témoignages isolés en vérités, sans qu’il ne soit tenu compte de l’intégralité des éléments fournis par l’administration ou par les élus de la collectivité ». Une question d’équilibre, en somme, qui ne serait pas respecté. Le grief est partagé par Jean-Luc Moudenc lui-même. Le mois dernier, avant d’accepter de nous répondre dans le cadre de notre longue enquête sur des dysfonctionnements graves au sein de son cabinet, le maire de Toulouse nous avait posé une condition : que soit publié l’intégralité de ses réponses. Nous avions d’ailleurs accédé à sa demande , là où beaucoup de médias auraient refusé faute de place sur une page de papier ou de temps d’antenne suffisant…

Mais ce n’est pas tout ! La cheffe du service de presse se plaint également de la charge de travail que nous lui occasionnerons. « Cela constitue un travail colossal, sans commune mesure avec le temps consacré à répondre aux autres médias », se plaint-elle. Certes. Mais est-ce de notre responsabilité si le service de presse de la quatrième ville de France est sous-dimensionné au point de ne pouvoir répondre à Mediacités Toulouse, une rédaction composée de seulement quelques journalistes ?

La décision brutale de la mairie est aussi incompréhensible qu’injustifiable. Une collectivité publique se doit d’informer le public. En bloquant toute relation avec Mediacités, c’est en fait aux lecteurs de Mediacités et habitants de Toulouse qu’elle refuse de répondre.

À dire vrai, nous sentions ce risque poindre tant les relations se sont détériorées au fil des mois entre Jean-Luc Moudenc, son équipe et Mediacités. Nos derniers échanges avec le maire de Toulouse, à propos de l’ambiance délétère au sein de son cabinet, ont sans doute beaucoup compté. Le 15 octobre, alors que nous le sollicitions pour un entretien, l’élu ne faisait pas mystère de son hostilité à notre égard, déplorant une « démarche systématique de dénigrement des institutions afin d’encourager populismes et extrémismes ». Excusez du peu ! Grand seigneur – et parce qu’il n’a « pas l’habitude de fuir l’adversaire » -, Jean-Luc Moudenc avait tout de même accepté de répondre à nos questions… par SMS.

Ce procédé de communication est la règle depuis deux ans entre le maire de Toulouse et Mediacités. Son origine mérite qu’on s’y attarde. Il faut pour cela revenir en 2019. Nous sommes aux prémices de la campagne municipale. Jean-Luc Moudenc présente sa liste d’union des droites. En marge de la conférence de presse, je l’interroge sur l’absence inattendue du MoDem, téléphone à la main et enregistreur activé pour ne pas perdre de temps à prendre en note les explications de l’édile. Crime de lèse-majesté. Considérant avoir été enregistré à son insu, le maire de Toulouse écourte la conversation et se plaint d’un manque de déontologie journalistique.

Soyons sérieux ! Il s’agissait d’une conférence de presse et j’étais clairement identifié comme journaliste. Que pouvait craindre Jean-Luc Moudenc, familier des arcanes journalistiques puisqu’il a pratiqué ce métier avant d’enfourcher une carrière politique, de l’usage que j’aurais fait de cet enregistrement, alors qu’il ne s’agissait que d’un outil pour retranscrire fidèlement ses déclarations ? Depuis, tout échange est passé par le canal fort peu pratique du SMS. Et désormais tout semble donc bloqué…

Dans le Nord, Damien Castelain, président de la Métropole européenne de Lille, refuse tout contact avec Mediacités depuis que nous avons révélé qu’il avait utilisé les deniers de la collectivité pour s’offrir des avantages personnels (nuits d’hôtel, spas, chemises, cravates ou autres chaussettes…). Un blocage inadmissible qui remonte à plus de 1 200 jours aujourd’hui. Dans le Pas-de-Calais, le maire (Rassemblement National) d’Hénin-Beaumont Steeve Briois s’est fait une spécialité de refuser de répondre aux questions des journalistes de La Voix du Nord, accusés d’être trop critiques envers lui. Pis ! Il les prend à partie publiquement et les ensevelit sous une avalanche de droits de réponse abusifs (lire à ce sujet cet article de l’Ina).

Si le maire de Toulouse n’en est heureusement pas là, sa décision de ne plus nous répondre est un premier pas sur une pente glissante contraire à tout fondement démocratique. Ce choix regrettable – que nous espérons temporaire – ne nous empêchera pas de continuer à solliciter la mairie. Afin que nos articles soient les plus complets possibles pour nos lecteurs ; et par respect du principe du contradictoire, au cœur des principes journalistiques et que nous nous faisons fort de respecter.

