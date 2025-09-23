Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette fois-ci : notre enquête sur la face politique de Jean-Michel Aulas, l'ex-patron de l'Olympique lyonnais candidat aux élections municipales de Lyon.

(cliquez sur le dessin pour l’afficher en grand)

Un nouveau venu en politique, vraiment ? Alors que Jean‐Michel Aulas officialisera – enfin ! – sa candidature aux municipales à Lyon ce vendredi 26 septembre lors d’un meeting, Mediacités a décortiqué, la semaine dernière, la face politique de celui qui prétend vouloir s’engager « sans étiquette »… mais avec l’onction de Laurent Wauquiez et de Nicolas Sarkozy.

« En quelques mois d’une campagne de communication rondement menée, Jean‐Michel Aulas a imposé sans effort l’idée de son entrée en politique. Et pour cause : il en fait déjà depuis près de quarante ans », avons‐nous écrit dans notre enquête. De fait, de son accession à la tête de l’Olympique lyonnais à la fin des années 1980 à la construction du grand stade de Décines dans les années 2010, la carrière du septuagénaire n’a jamais été très éloignée du monde politique et de ses arcanes.

Retrouvez ci‐dessous l’enquête qui a inspiré Twister.

