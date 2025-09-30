Bail entre le LOU Rugby et la ville de Lyon : « C’est pour mieux t’arna… mon enfant »

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette fois-ci : notre décryptage sur le gros cadeau de la ville de Lyon, époque Gérard Collomb, au club de rugby contrôlé par le groupe GL Events.

C’est un très controversé legs de l’ère Collomb, sur lequel Mediacités avait enquêté en novembre 2020, et qui vient de rebondir à la faveur d’un rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC). Après de premiers coups de semonce en 2019, lors d’une précédente inspection, les magistrats financiers ont de nouveau décortiqué le bail qui lie pour soixante ans la ville de Lyon au LOU Rugby pour l’exploitation du stade de Gerland. Et ils se sont particulièrement attardés sur la lucrative opération immobilière des « Jardins du LOU », menée aux abords de l’enceinte sportive.

Dans son rapport, la CRC pointe que la vente des droits immobiliers sur les parcelles attenantes a généré « un gain net de 56,7 millions d’euros » pour le club détenu par le groupe GL Events d’Olivier Ginon (réinvesti en partie dans des travaux du stade, prévus dans le bail). S’ajoute à ce généreux cadeau de la part de la collectivité une redevance annuelle de 300 000 euros que les magistrats jugent « sous‐estimée » et qui constituerait « un soutien financier indirect » de la commune au LOU.

