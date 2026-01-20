Parti socialiste du Rhône : le grand exode des « camarades »

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité lyonnaise. Cette fois-ci : le départ massif d'adhérents de la fédération du PS, à la veille des municipales.

« Trop d’opacité, trop de manœvres d’appareil, trop d’élimination méthodique de celles et ceux qui dérangent et pas assez de fraternité ». Le 14 janvier dernier, dans un communiqué, 113 adhérents de la fédération socialiste du Rhône annoncent quitter le parti à la rose… à deux mois du premier tour des élections municipales. Parmi les signataires : l’ancien maire de Rillieux‐la‐Pape Renaud Gauquelin, la première adjointe de Saint‐Fons Michèle Edery, l’ex‐élu lyonnais Romain Blachier ou encore Marc Cachard, ex‐patron de « la fédé ».

Les démissionnaires dénoncent des votes internes « non respectés », au profit d’un « clan minuscule qui tient le Parti socialiste ». Dans le viseur : la députée Sandrine Runel et les maires Cédric Van Styvendael (Villeurbanne) et Hélène Geoffroy (Vaulx‐en‐Velin). Plus précisément, dans Tribune de Lyon, Marc Cachard pointe la désignation du secrétaire fédéral Fabrice Matteucci dans la circonscription métropolitaine « Plateau Nord », alors qu’il avait emporté le vote des militants sur ce territoire, ou encore une tête de liste « imposée » sans vote dans le 9e arrondissement de Lyon.

D’après ses cadres, la fédération locale du PS compterait 500 adhérents, dont une moitié de membres actifs. Sans tarder, la candidate à la mairie de Lyon Nathalie Perrin‐Gilbert, qui avait elle aussi claqué la porte du PS en son temps, a réagi au départ massif des adhérents. Dans un communiqué, elle souligne que sa liste « Lyon avec vous » s’inscrit également « hors des logiques de clans »… Mais pas question de « se jeter dans les bras de quelqu’un d’autre », a prévenu Marc Cachard, toujours dans Tribune de Lyon.

