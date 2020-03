Quel sens donner à une démocratie sous confinement ? Quelle valeur accorder à un scrutin organisé à l’ombre d’une pandémie sans précédent ? Le premier tour des élections municipales a été maintenu ce dimanche 15 mars malgré le développement exponentiel de l’épidémie de coronavirus en France ces derniers jours. Cette élection intervient après l’annonce de mesures de précautions par Emmanuel Macron jeudi, incluant la fermeture des établissements scolaires à partir de lundi, et la fermeture de tous les lieux publics « non indispensables », annoncée samedi par le Premier ministre Edouard Philippe.

Le maintien des élections dans ce contexte a suscité de nombreuses critiques et craintes (lire ici, ici ou là), que les premiers chiffres disponibles ce dimanche sont venues confirmer : nous nous dirigeons vers une abstention record. A 17 heures, le taux de participation au niveau national n’était que de 38,77%, selon le ministère de l’Intérieur, contre 54% à la même heure en 2014. Un chiffre qui varie considérablement d’une commune à l’autre, d’un quartier à l’autre même.

Dans ces conditions, la légitimité et la sincérité des résultats qui nous parviendront à partir de 20 heures est à questionner. Plusieurs voix s’élèvent déjà pour demander l’annulation du second tour, prévu dimanche prochain, qui serait synonyme de report de l’ensemble de l’élection. C’est dans ce contexte que Mediacités a décidé de couvrir les résultats électoraux de ce dimanche soir dans les quatre métropoles que nous couvrons, mais en nous gardant d’en tirer de grandes analyses sur les équilibres politiques locaux, le sens de ce scrutin étant d’ores et déjà mis en cause.

Les principales informations à 00h30 :

Les élections municipales et métroplitaines se sont tenues dans l’agglomération lyonnaise ce dimanche 15 mars. Elles ont été marquées par les mesures de confinement liées au coronavirus et un très fort taux d’abstention . L’épidémie pourrait entraîner l’annulation du second tour prévu dimanche 22 mars.

. L’épidémie pourrait entraîner l’annulation du second tour prévu dimanche 22 mars. A Lyon , les écologistes menés par Grégory Doucet arrivent largement en tête de ce premier tour, avec près de 28% des suffrages, loin devant le candidat LR Etienne Blanc et la tête de liste LREM Yann Cucherat (respectivement 19% et 15% selon une estimation). Les résultats définitifs seront connus pendant la nuit.

, les écologistes menés par Grégory Doucet arrivent largement en tête de ce premier tour, avec près de 28% des suffrages, loin devant le candidat LR Etienne Blanc et la tête de liste LREM Yann Cucherat (respectivement 19% et 15% selon une estimation). Les résultats définitifs seront connus pendant la nuit. Au Grand Lyon , seuls les résultats des circonscriptions extérieures à Lyon sont connus. Ils sont plutôt favorables à la droite, qui arrive en tête dans quatre d’entre elles, sans qu’une tendance claire ne se dégage pour l’instant.

, seuls les résultats des circonscriptions extérieures à Lyon sont connus. Ils sont plutôt favorables à la droite, qui arrive en tête dans quatre d’entre elles, sans qu’une tendance claire ne se dégage pour l’instant. A Villeurbanne, le candidat de la Gauche unie Cédric Van Styvendael devance les écologistes. Une alliance entre les deux partis leur assurerait une victoire au second tour.

Les résultats du 1er tour des municipales dans la Métropole de Lyon :



00h09 – Métropole : quatre circonscriptions pour la droite selon les résultats provisoires

Pour le moment, seule la moitié (7) des circonscriptions métropolitaines affichent des résultats définitifs. Les Républicains de François‐Noël Buffet sont les mieux placés sur ces territoires périphériques : ils arrivent largement en tête dans la circonscription Portes des Alpes (emmenés par le maire de Saint‐Priest Gilles Gascon) et dans la circonscription du Plateau Nord‐Caluire, où l’ancien patron des LR du Rhône Philippe Cochet capte 39% des suffrages. La droite reste en tête, mais sans distancer ses adversaires, dans la circonscription Ouest et Rhône‐Amont.

Les trois autres circonscriptions sont partagés. Les troupes de Marc Grivel, stoutien de David Kimelfeld, assurent dans leur fief du Val de Saône, tandis que la Gauche unie est en tête des Portes du Sud grâce à la liste de la maire PCF de Vénissieux Michèle Picard. Dans la circonscription Lône et Coteaux, le patron des écologistes de la Région Jean‐Charles Kohlhass, également tête …