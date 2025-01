Disparition du plastique et amélioration de la qualité des 16 000 repas servis chaque jour dans la centaine de cantines scolaires de la ville... En 2020, Johanna Rolland avait pris des engagements ambitieux. Trop, sans doute, pour tenir les objectifs d’ici à la fin du mandat.

« Bonjour,

Je m’interroge sur les promesses de Johanna Rolland en matière de cantines scolaires. J’ai cru comprendre que les choses avancent sur les produits bio et locaux. Mais qu’en est‐il du plastique ? Sa disparition était annoncée pour 2021 mais il semble que ça traîne encore… C’est long. » Yohann.

Bonjour Yohann,

Tout d’abord, merci pour votre question qui nous donne l’occasion de refaire le point sur certaines des promesses majeures de Johanna Rolland lors de la campagne municipale de 2020. Les trois premières de son programme concernaient en effet directement les cantines scolaires et l’alimentation des écoliers. En tête du document figurait notamment celle‐ci : « Proposer 100 % de repas “faits‐maison” dans les cantines scolaires et dans les crèches avec 75 % de produits bios et locaux avant la fin du mandat et une cantine zéro plastique au plus tard en décembre 2021. »

En mai dernier, Mediacités avait dressé dans son outil Radar un panorama complet de l’avancée des engagements de la maire (PS) de Nantes. En matière de restauration scolaire, on pouvait y lire qu’ils auraient du mal à être tenus dans les délais prévus. Huit mois plus tard, ces dossiers ont‐ils avancé ? Voici quelques éléments de réponse.