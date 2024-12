Une année d’enquêtes et de révélations… Alors que 2024 s’achève, Mediacités Toulouse se livre à un petit travail d’introspection. Pour cette dernière semaine de l’année, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir dix publications marquantes des douze derniers mois (et même un peu plus…). Les cinq premières ont été choisies par nos journalistes de façon totalement arbitraire selon des critères tout aussi arbitraires. Les cinq suivantes sont les articles qui ont généré le plus d’audience au cours des douze derniers mois. Bonnes lectures !

LA SÉLECTION DE LA RÉDACTION

1/ Une décennie de subventions passée au crible

Dis‐moi qui tu subventionnes et je te dirai qui tu es… En janvier dernier, la rédaction de Mediacités Toulouse vous proposait d’aborder la politique publique de la municipalité toulousaine par un angle inédit : les subventions versées par la Ville durant les dix années précédentes.

Fruit d’un travail colossal (et parfois un peu fastidieux) de compilation, de tri et d’analyse de données, cette enquête permet notamment de faire émerger quelques informations importantes sur la manière dont sont distribués les subsides municipaux, comme, par exemple, la faible part reçue par le monde culturel, comparée à d’autres secteurs. Ou encore la concentration des financements vers une minorité de très grosses structures, parmi lesquelles les gros clubs sportifs comme le Stade Toulousain, le TFC ou le Fénix (handball). Une « prime aux pros » qui se confirme d’ailleurs en cette fin d’année, puisque malgré une baisse annoncée de 20 % de leurs subventions, les trois clubs bénéficieront en compensation d’un généreux soutien en dépenses marketing.

2 / L’enquête qui pousse à faire encore mieux !

Connaissez‐vous « Demandez Angela » ? Créé en 2016 en Angleterre, ce dispositif est adapté à la sauce toulousaine depuis bientôt deux ans. Concrètement, il permet à une femme harcelée dans la rue ou se sentant menacée par un homme d’entrer dans un lieu refuge (un bar, un restaurant ou un commerce) et demander au personnel si elle peut « voir Angela ». A la manière d’un mot de passe, cette formule enclenche le début d’une prise en charge pour une mise à l’abri de la victime par le personnel de l’établissement.

Quand on sait que plus de huit femmes sur dix ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics en France, l’initiative paraît plus que salutaire. Mais fonctionne‐t‐elle réellement ? C’est la question que se posait en mars dernier, Marine Mugnier pour Mediacités Toulouse. Dans une enquête de solution fouillée, la journaliste dissèque la formule toulousaine du dispositif et mesure les améliorations indispensables à y apporter pour qu’elle soit réellement efficace.

3/ L’enquête la plus « show‐biz » de l’année

Impossible d’y échapper… 6 victoires de la musique, 5 NRJ Music Award, des millions d’albums vendus, des concerts pleins à craquer et… un sacré sens du business. En quelques années, Bigflo et Oli, les deux frangins rappeurs toulousains se sont taillés un véritable petit empire. Dans l’univers de la musique, bien sûr, mais pas seulement.

Dans une enquête en deux volets publiée au mois de mai dernier, les journalistes Dorian Cabrol et Paul Perié vous ont fait pénétrer dans les coulisses de la machine à succès des frères Florian et Olivio Ordoñez, deux princes du micro qui s’avèrent être aussi des rois du marketing et de la diversification. Entre autres choses, on y apprend notamment que depuis le début de leur carrière, Bigflo et Oli ont créé ou sont actionnaires de huit sociétés, aussi bien dans la fabrication de vêtements que dans le transport en VTC, l’agroalimentaire, la restauration ou encore le conseil…

4/ Le portrait qui nous a secoué

Sur 1000 femmes de 15 à 64 ans résidant en Haute‐Garonne, 9,5 ont été victimes de violences conjugales durant l’année 2023, selon le ministère de l’Intérieur. Une statistique d’autant plus dramatique que ce chiffre progresse de près de deux points par rapport à 2021. C’est notamment pour rendre visible ce phénomène trop longtemps caché que Mediacités Toulouse a consacré cette année un long portrait à Marine Faillettaz.

Co‐fondatrice de l’association Expose, cette Toulousaine de 36 ans mène un combat sans relâche pour rendre visibles et dénoncer ces violences, dont elle a elle‐même été victime. Emma Conquet l’avait rencontrée début avril, en marge de l’exposition qu’elle organisait au sein du Palais de justice de Toulouse. Baptisée Intérieurs, cette dernière retraçait en 24 clichés les 24 heures de la vie d’une femme battue, les doutes, le camouflage des bleus, les discussions avec ses amies et les tentatives de s’en sortir. Elle nous racontait alors son histoire, glaçante, mais livrait aussi le récit, inspirant, de sa reconstruction. A lire ou à relire.

5/ L’enquête qui fait décoller

Depuis la création de Mediacités il y a huit ans, Airbus est l’un de ces pouvoirs locaux incontournables sur lesquels nous enquêtons régulièrement. Cette année, nous avons consacré pas moins de quatre enquêtes à l’avionneur toulousain. A l’occasion des élections européennes, nous avons orienté les trois premières sur les relations qu’entretient le groupe avec les instances de l’UE. Ou, pour le dire autrement, à l’intense lobbying qu’il pratique auprès de la Commission ou du Parlement à Bruxelles afin d’imposer ses vues ou de faire entendre ses « lignes rouges » auprès du législateur. Un système d’influence bien huilé qui a notamment permis à Airbus de peser sur la stratégie climatique de l’UE, ainsi que le révèle nos enquêtes, documents internes exclusifs à l’appui.

En octobre, enfin, une autre enquête nous a à nouveau conduit sur les traces du géant de l’aéronautique. Menée par Thibault Dumas, en partenariat avec l’Observatoire des armements, elle révèle comment des équipements aéronautiques, produits par Airbus mais aussi par Safran, continuent d’être importés en Russe malgré l’embargo européen lié à la guerre en Ukraine. Un contournement auquel les industriels français affirment être étrangers, mais qui est rendu possible par une cascade d’intermédiaires dont nous avons remonté la piste jusqu’à une société basée au Kirghizstan.

Attention, journal en danger ! Depuis huit ans, Mediacités propose un journalisme d’investigation sur les pouvoirs locaux et ses enquêtes ont de l’impact dans les villes. Mais aujourd’hui notre existence est menacée. Aidez la rédaction et ses journalistes à passer ce cap en vous abonnant ou en effectuant un don (défiscalisable). Je soutiens Mediacités

LES ARTICLES LES PLUS LUS

Après ces choix de la rédaction, le moment est venu de passer aux vôtres. Impossible d’affirmer que les articles qui suivent sont ceux qui vous ont le plus informé, surpris ou appris des choses sur votre ville. Mais ce sont en tout cas ceux qui ont suscité la plus forte audience durant les douze derniers mois. Le signe d’un intérêt manifeste pour le sujet.

6/ Une histoire de rémunération « disproportionnée »

Eric Daguerre… Ce nom est loin d’être inconnu des lecteurs de Mediacités. En 2023, nous révélions comment celui qui occupait alors le poste de directeur de cabinet du président du conseil départemental de Haute‐Garonne avait été pris « l’oreille dans le sac » à espionner les directeurs administratifs de la collectivité, en écoutant des réunions téléphoniques auxquelles il n’était pas convié. Devenu directeur général des services du conseil départemental, c’est sa rémunération qui lui a valu cette année l’attention de Mediacités et celle des lecteurs. Et pour cause : celle‐ci avait été jugée « disproportionnée » par le préfet de Haute‐Garonne, qui avait déposé un recours devant le tribunal administratif de Toulouse afin de la faire suspendre. Les juges, pourtant, ne l’ont pas entendu de cette oreille, validant le salaire en question.

7/ La dérive conservatrice du Caousou

Censure d’associations jugées trop « militantes », tabous sur les enseignements liés à la sexualité, refus d’exposer les élèves aux caricatures de Charlie Hebdo… Fin septembre, Guillaume Bernard révélait dans Mediacités les blocages opposés à certains enseignants par la direction du lycée Le Caousou, prestigieux établissement d’enseignement privé sous contrat toulousain. Empêchés de faire intervenir certaines associations (Planning Familial, SOS homophobie, etc.), plusieurs professeurs dénoncent en effet la posture d’une direction imposant des valeurs morales et catholiques de plus en plus conservatrices. « Nous nous sentons de plus en plus seuls pour défendre les valeurs de la République laïque, qui nous salarie, face au sentiment d’impunité d’un intégrisme de plus en plus affiché », nous confiait ainsi l’un d’eux. Une révolte enseignante qui n’a pas réussi à faire sortir de leur posture les responsables de l’établissement, mais qui interroge néanmoins nos lecteurs, à l’heure où le principe de laïcité fait débat.

8/ Maltraitances à l’Ehpad

Début janvier 2024, soit un peu plus de deux ans après le scandale Orpéa, nos révélations mettent à mal un autre Ehpad toulousain, dirigé cette fois par le groupe Domus Vi. Des documents sonores clandestins que nous publions alors en exclusivité, révèlent les maltraitances subies par un résident de l’établissement âgé de 91 ans. Brimades, insultes, refus de soin… les mauvais traitements relevés par la fille de ce patient sont telles qu’elle porte plainte contre la direction de l’Ehpad L’écuyer, bientôt suivie par d’autres familles puis par une association défendant le droit à bien vieillir en Ehpad.

De leurs côtés, les directions de l’établissement et du groupe Domus Vi tentent de minimiser les faits en parlant d’acte isolé. Dérangées par nos révélations, elles tentent même d’intimider la fille de la victime principale en l’attaquant en justice. D’abord pour récupérer les enregistrements clandestins qui lui avaient permis de dénoncer les maltraitances subies par son père. Puis en voulant lui retirer le mandat de protection que son père lui avait confié. Dans les deux cas, les requêtes ont été rejetées par la justice.

9/ Violences sexuelles dans l’Église

C’est l’une des enquêtes phares de Mediacités Toulouse en 2024. Et un dossier qui nous a conduit bien plus loin que nous ne l’avions imaginé initialement. En mars 2024, nous publions, sous la plume d’Emma Conquet, le témoignage de Juliette Mazet. Quelques mois plus tôt, la jeune femme a porté plainte contre un prêtre du Lot qu’elle accuse de l’avoir violée lorsqu’elle avait 18 ans. Toujours en exercice dans sa paroisse, l’ecclésistique reconnaît les relations sexuelles mais affirme que ces dernières étaient consenties.

Très vite, nos révélations et le témoignage de Juliette produisent des conséquences : la réaction de l’évêque du Lot, d’abord, qui suspend le prêtre et l’éloigne de sa paroisse suite à notre article alors qu’il était au courant des faits depuis une dizaine d’années. La stupeur et la colère des catholiques de la région, ensuite, qui dénoncent l’hypocrisie de l’institution et dont certains réclament la démission de l’évêque. La libération de la parole, enfin, tandis qu’une deuxième femme dénonce elle aussi les agissements du curé. Un enchaînement qui nous a conduit fin novembre à consacrer une autre enquête aux violences sexuelles dans l’Eglise. Mais sous un autre angle, cette fois‐ci : celui de la lente, douloureuse, mais salutaire reconstruction des victimes qui témoignent dans nos colonnes de la manière dont elles bâtissent leur vie d’après avoir brisé le silence.

10/ La face cachée du plus grand architecte toulousain

Elle a beau être toute récente, c’est l’une des enquêtes qui a le plus passionné les lecteurs de Mediacités au cours de l’année 2024. Publiée en trois volets au fil du mois de décembre, elle s’intéresse à l’une des grandes figures de l’architecture toulousaine, Pierre‐Louis Taillandier, fondateur et patron d’une des plus importantes agences de la métropole. Se basant sur des témoignages et des documents exclusifs, la journaliste Pauline Chambost raconte comment ce notable, proche du maire de Toulouse, a incité ses salariés à frauder l’Assurance maladie lors de l’épidémie de Covid, comment l’inspection du travail le soupçonne d’avoir mis en place un système de travail dissimulé, mais aussi le management très « limite » de ce patron réputé colérique. Édifiant.