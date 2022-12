Le dernier conseil municipal de Toulouse a été l’occasion d’une attaque en règle contre Mediacités de la part du maire et d’une de ses adjointes. Une passe d’armes aussi grossière qu’inadmissible.

Ce vendredi 16 décembre, le dernier conseil municipal de l’année a pris des allures de règlement de comptes envers la presse. À deux reprises, l’opposition municipale s’est appuyée sur des enquêtes récentes de Mediacités pour réclamer des explications. La première sur les « petits arrangements de la ville » avec les règles de son premier budget participatif ; la seconde sur la suspicion de viol d’une patiente de l’Ehpad Pierre-Ducis et la plainte de huit agentes de cet établissement municipal pour discrimination syndicale. Ces articles ont visiblement déplu au maire de Toulouse (ex-LR ; divers droite).

Il était environ 18h30 quand Jean-Luc Moudenc a insulté Mediacités. « Ne laissons pas nos esprits être envahis par la presse populiste au service de la montée des extrêmes », a asséné l’élu, jetant un regard furtif vers les bancs de la presse, où Gael Cérez, journaliste et rédacteur en chef de Mediacités Toulouse suivait les échanges. Rires dans l’assemblée et regards goguenards des troupiers savourant la saillie du patron contre un « adversaire » contraint au silence. Rigolard, un élu commerçant s’est même permis quelques pichenettes sur l’ordinateur portable de notre collègue, l’invitant par le geste à ranger son outil de travail pour décaniller.

Gravée dans le marbre numérique, la bande-son témoigne de la surprise de notre confrère. « Ah, ça envoie. La vache ! Je vais le tweeter celui-là », souriait alors – un peu jaune – Gael Cérez. « Les élus de la majorité qui étaient juste devant moi se sont retournés d’un air satisfait, poursuit notre collègue. Il y avait beaucoup de mépris dans leurs yeux – voire de la détestation pour certains. En tout cas, c’est comme ça que je l’ai ressenti. »

Contrevérités multiples

Quelques instants plus tôt, le malaise était monté d’un cran dans un conseil municipal aussi tendu que d’habitude, quand la conseillère municipale déléguée Maroua Bouzaida Sylla s’est permis d’affirmer plusieurs contrevérités. Alors que la conseillère d’opposition Odile Maurin réclamait un audit sur la situation de l’Ehpad Pierre-Ducis, l’élue a déclaré que le médecin légiste avait conclu que la résidente souffrant d’Alzheimer n’avait pas été violée pendant sa fugue. Ce qui est rigoureusement faux.

Notre enquête a démontré que ce médecin n’a pu qu’établir une « suspicion de viol », car la victime avait été toilettée par les agents de l’Ehpad après avoir été retrouvée souillée et se plaignant de douleurs au bas ventre. Par précaution, un traitement anti-VIH lui avait même été prescrit… Maroua Bouzaida Sylla a aussi affirmé que tout avait « été fait dans des règles qu’on avait pu vérifier » et que « l’établissement avait joué la transparence ». Le protocole de prise en charge des résidents atteint d’Alzheimer a pourtant été revu après cet incident. Signe que le précédent comportait quelques défaillances.

Deuxième contre-vérité, « la journaliste de Mediacités n’a – à aucun moment – demandé à la collectivité des éléments de réponse », a poursuivi l’élue… Avant de se contredire dans la foulée quelques instants plus tard : « Ces éléments de réponse leur ont été partagés ». En réalité, nous attendons toujours les réponses de la municipalité.

Pour notre premier article, le service de presse de la Ville nous avait adressé une réponse écrite lapidaire dûment intégrée dans nos colonnes . Pour le second, sur la plainte pour harcèlement syndical intentée par les huit agentes, toujours rien.

Une charge injuste, excessive et donc insignifiante

Soutenir publiquement que Mediacités n’a pas respecté le principe du contradictoire est donc un mensonge pur et simple. Le proférer dans une enceinte telle que le conseil municipal est une faute aggravée.

Notre enquête a demandé plusieurs mois de travail. Elle s’appuie sur de nombreux documents (signalements multiples au CCAS, au procureur de la République et à la défenseur des droits ; plaintes en gendarmerie ; etc.) et atteste d’un malaise profond au sein de l’Ehpad Pierre-Ducis lié à des dérives managériales. Elle aurait mérité un débat sérieux dans l’agora démocratique d’un conseil municipal. En lieu et place, elle n’a donné lieu qu’à une charge injuste, excessive et donc insignifiante.

« Il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans la presse. Surtout une certaine presse », s’est permis d’ajouter Jean-Luc Moudenc. En s’attaquant ainsi à Mediacités – un an après avoir voulu nous mettre au ban – le maire de Toulouse s’inscrit dans une certaine histoire toulousaine.

En 1996 [actualisation au 19 décembre, 22 heures], Dominique Baudis avait supprimé la subvention accordée au Club de la presse de Toulouse, une structure que l’ancien maire (lui-même journaliste) jugeait hostile à son action. Privé de financement, le club avait été contraint de fermer ses portes. Plus de vingt ans plus tard, son successeur (lui-même éphémère journaliste dans sa jeunesse) rêve peut-être d’une même destinée pour Mediacités. Aux Toulousaines et Toulousains de lui donner tort en étant chaque jour plus nombreuses et nombreux à nous soutenir.

partager sur