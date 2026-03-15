À partir de 20 heures, retrouvez tous les résultats des élections à Lille et dans toutes les communes de la Métropole sur notre carte interactive ci‐dessus.

(Mise à jour toutes les 5 minutes)

Les enjeux du premier tour à Lille et dans sa métropole Après 70 ans de règne socialiste et 25 années de mandat de Martine Aubry , son successeur Arnaud Deslandes parviendra‐t‐il à conserver le beffroi au PS ?

, son successeur parviendra‐t‐il à conserver le beffroi au PS ? A Lille, sans grand suspense, l’élection municipale se jouera à gauche. Mais selon quelles alliances ? Les résultats du premier tour seront déterminants pour savoir si le PS est en mesure d’être renversé. Le score de l’écologiste Stéphane Baly , qui avait échoué dans un mouchoir de poche à remporter la mairie en 2020, sera scruté de près : décidera‐t‐il de s’allier avec la candidate LFI Lahouria Addouche , avec la majorité sortante ou de faire cavalier seul au second tour ?

, qui avait échoué dans un mouchoir de poche à remporter la mairie en 2020, sera scruté de près : décidera‐t‐il de s’allier avec la candidate LFI , avec la majorité sortante ou de faire cavalier seul au second tour ? A droite, la macroniste Violette Spillebout mise sur une division de la gauche pour entrevoir une fenêtre d’opportunité. Mais la présence du candidat LR Louis Delemer pourrait jouer les troubles fêtes.

mise sur une division de la gauche pour entrevoir une fenêtre d’opportunité. Mais la présence du candidat LR pourrait jouer les troubles fêtes. L’extrême droite, qui n’est plus au conseil municipal depuis 2020, compte sur le très médiatique eurodéputé Matthieu Valet pour faire son retour au beffroi et à la MEL. Mais la tâche pourrait s’avérer plus difficile que prévu.

pour faire son retour au beffroi et à la MEL. Mais la tâche pourrait s’avérer plus difficile que prévu. Dans les grandes villes de la métropole, le premier tour déterminera les rapports de force. A Tourcoing, Doriane Bécue parviendra‐t‐elle, comme Gérald Darmanin en 2020, à remporter la mairie du premier coup ? A Roubaix, David Guiraud sera‐t‐il en mesure de faire tomber la mairie chez les insoumis, alors qu’un front anti‐LFI semble se dessiner ? Enfin, à Villeneuve‑d’Ascq, qui succèdera à Gérard Caudron, celui qui a régné sur sa ville durant plus de cinquante ans ?

Dimanche 15 mars – 12 h 10

Participation en baisse dans le Nord à midi.

A 12h, la participation s’élève à 15,37 % dans le département du Nord, annonce la préfecture. Elle était de 16,41% à cette même heure en 2020, alors même que le scrutin avait été marqué par la crise sanitaire liée au Covid‐19.

Dans le Pas‐de‐Calais en revanche, la participation à midi est en hausse par rapport au précédent scrutin : 25,25 % des électeurs inscrits ont déjà déposé un bulletin dans l’urne. Ils n’étaient que 21,37 % en 2020.

À Lille (et ses communes associées Lomme et Hellemmes), le taux de participation à midi est estimé à 19,74%. A noter que dans ces deux communes associées, les électeurs votent deux fois aujourd’hui : pour le maire de Lille et pour celui de leur commune.

À Roubaix, ville historiquement abstentionniste, la participation à 12h est inférieure à la moyenne départementale : 14,39% contre 15,37% dans le Nord.

En France métropolitaine, la participation s’élève à 19,37 % à midi, selon le ministère de l’intérieur. En 2020, le taux de participation au premier tour de ces mêmes élections municipales s’élevait à 18,38 % à ce même horaire.

Dimanche 15 mars – 11 h 15

A son tour, Stéphane Baly a voté dans un bureau de vote du Vieux‐Lille. Où il est arrivé comme à son habitude… en vélo.

A deux rues de là, Martine Aubry, ancienne maire socialiste de Lille, sortait elle aussi de son bureau de vote. Pour la première fois depuis 31 ans, aucun bulletin de vote ne portait son nom.

Dimanche 15 mars – 10 h 35

Qui sont les candidat(e) à Lille

Deux heures déjà que les bureaux de vote ont ouvert à Lille et dans toute la MEL. En attendant que les choses se décantent, pourquoi ne pas jeter un oeil sur les portraits des principaux candidats en lice ?

Parti socialiste

En mars 2025, Martine Aubry lui a passé la main pour terminer son quatrième et dernier mandat afin de lui laisser le temps de se « faire connaître ». A 43 ans, ce socialiste plus gestionnaire que militant a gravi tous les échelons du pouvoir lillois jusqu’à devenir directeur de cabinet de l’emblématique maire de Lille (2013/2020), puis son adjoint (2020/2025). Il entend poursuivre la longue histoire du parti à la rose sous le Beffroi.

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Les Écologistes

Enseignant‐chercheur à la Catho de Lille, Stéphane Baly a été conseiller délégué dans la majorité de Martine Aubry (2014–2020) avant de basculer dans l’opposition (2020–2026). Après avoir manqué le coche à quelques dizaines de voix à peine en 2020, il entend profiter du départ de Martine Aubry pour devenir le premier maire non socialiste de Lille depuis… 1955.

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Renaissance alias « bloc central »

Déjà candidate en 2020, Violette Spillebout, 53 ans, a été dans une première vie… la plus fidèle collaboratrice de Martine Aubry. Désormais l’ennemie numéro 1 des socialistes lillois, elle tente une nouvelle fois sa chance, en prenant grand soin de remiser son étiquette de députée macroniste, acquise en 2022.

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La France insoumise

Suppléante du député insoumis Aurélien Le Coq depuis les législatives de 2024 après avoir été celle d’Adrien Quatennens, cette ex‐travailleuse sociale de 42 ans, à présent « ouvrière », technicienne qualité chez un sous‐traitant d’Airbus, a été désignée pour mener la liste LFI à Lille lors de la braderie en septembre 2025.

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Les Républicains

Jamais élu, Louis Delemer, qui n’a que 32 ans, s’est fait connaître en 2022 en lançant son association « Lille au cœur, et une pétition contre le stationnement payant. Le candidat des Républicains défend une « droite sociale et populaire » même s’il fait principalement campagne autour de la sécurité et du cadre de vie.

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Rassemblement national

Lillois de naissance, il est néanmoins le parachuté de cette élection. L’ex-commissaire de police, eurodéputé Rassemblement national depuis 2024 mène par ailleurs une campagne très discrète. « Ce ne sera pas le grand soir », concède‐t‐il pour justifier son économie de moyens. A Lille, ville socialiste depuis près d’un siècle, il sait en effet que ses chances de l’emporter sont maigres : « on part de loin ».

Lire aussi :

Qui se présente près de chez vous ?

Retrouvez l’intégralité des listes candidates au premier tour des municipales dans les 91 communes de la Métropole de Lille grâce à notre carte interactive.





Vous n’habitez pas la MEL ?

Toutes les listes candidates dans le Nord et le Pas de Calais, commune par commune, grâce à notre carte interactive :





Dimanche 15 mars – 10 h 11

Arnaud Deslandes a voté sous l’oeil de nombreuses caméras. En attendant la fermeture des bureaux de vote à 19h et le début du dépouillement, le maire sortant de Lille a indiqué qu’il ira au zoo avec son fils dans l’après‐midi pour s’excuser auprès du tapir qu’il avait qualifié de « gros et moche » dans une vidéo de campagne.

Dimanche 15 mars – 09 h 00

Quel bilan pour Arnaud Deslandes (et Martine Aubry) ?

C’est long six ans. Qu’ont accompli l’ex maire (PS) de Lille et son successeur (longtemps premier adjoint) durant ce laps de temps. Les engagements pris en 2020 ont‐ils été tenus ? En partenariat avec MOB, le média de la démocratie, la rédaction de Mediacités Lille vous a résumé le mandat qui s’achève en vidéo.

Envie d’en savoir plus ? Allez jeter un œil à Radar 2026, l’outil de suivi de suivi des promesses électorales mis au point par Mediacités (avec l’aide de WeDoData et le soutien du Fonds pour une presse libre). Nous avions scrupuleusement noté tous les engagements pris lors de la campagne de 2020 et nous les avons évalués un par un. Un gros travail riche d’enseignements dont vous découvrirez le résultat ici :

Dimanche 15 mars – 8 h 00

Bonjour à toutes et à tous.

Bienvenue sur ce direct consacré au premier tour des élections municipales 2026.

Toute l’équipe de Mediacités est mobilisée pour vous faire vivre au plus près ce moment important pour Lille, les communes de la métropole et la démocratie locale.

Comme tous les dimanche d’élection, la journée devrait être plutôt calme et rythmée par la publication des chiffres de la participation électorale à 12h et 17h. Les choses s’accélèreront en soirée, à partir de 18h, une fois les bureaux de vote fermés dans la plupart des communes de la MEL, 20h dans les plus grandes villes.

Dès leur publication, vous retrouverez tous les résultats dans la métropole et le département, commune par commune, en consultant notre carte interactive en haut de cet article. Réactions, atmosphère dans les QG de campagne, premières discussions en vue du second tour… Les journalistes de Mediacités partageront avec vous toutes les infos glanées sur le terrain.

La campagne au scanner :

En attendant, nous vous proposons de revenir ensemble sur les faits marquants de cette campagne, de lire ou relire les portraits des candidats en lice, de décrypter leurs propositions et les principaux enjeux du scrutin. Cliquez sur l’image ci‐dessous pour consulter toutes nos enquêtes et analyses sur les municipales à Lille et sa métropole.





Demandez les programmes !

Si vous n’êtes pas encore passé dans l’isoloir et que vous hésitez encore sur votre vote, il est toujours temps de faire notre quiz / comparateur de programmes. En quelques minutes et une quinzaine de questions, vous découvrirez les propositions des principaux candidats sur les questions de logement, de transport, de sécurité, ou d’adaptation de la ville au changement climatique. Et vous déterminerez lequel de ce projet est le plus proche de vos convictions.





Bilan, enjeux et grands débats en vidéo

Enfin, si vous attendez que les enfants se réveillent, que le poulet cuise ou que débute n’importe quelle autre activité dominicale, n’hésitez pas à aller jeter un œil à Radar 2026, notre série de vidéos consacrées aux grands enjeux de ces municipales 2026. Bilan des municipalités sortantes, rôle des maires et limites de leurs pouvoirs, solutions pour résoudre la crise du logement, place des femmes dans les mairies, questions sur la probité des élus, etc… En une quinzaine d’épisodes réalisés avec MOB, le média de la démocratie, nous vous donnons les clés pour voter en toute connaissance de cause.





Bonne journée,