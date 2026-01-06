Municipales 2026 : et si vous preniez la mairie…

RADAR 2026 - En partenariat avec MOB, le média de la démocratie, la rédaction Mediacités vous propose une série de vidéos pour tout comprendre aux enjeux des élections municipales. Dans ce quatrième épisode : l'émergence des listes citoyennes mais aussi leurs réussites et leurs échecs une fois au pouvoir.

Et si on reprenait les mairies aux partis politiques ? Cette semaine, Radar 2026 s’intéresse à l’émergence des listes citoyennes aux élections municipales. Quatrième épisode de Radar 2026, notre série de vidéos consacrée aux municipales 2026 réalisée en partenariat avec MOB, le média de la démocratie et avec le soutien du Fonds pour la presse libre (FPL).

La rédaction de Mediacités

Par La rédaction de Mediacités

