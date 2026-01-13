Municipales 2026 : une élection qui en cache une autre

Et si le principal enjeu des élections municipales n’était pas celui qu’on croit ? Cette semaine, Radar 2026 s’intéresse à ces lieux où s’exerce désormais l’essentiel du pouvoir local : les intercommunalités, qu’il s’agisse de communauté de communes, de communauté d’agglomération ou de métropoles. Cinquième épisode de Radar 2026, notre série de vidéos consacrée aux municipales 2026 réalisée en partenariat avec MOB, le média de la démocratie et avec le soutien du Fonds pour la presse libre (FPL).

