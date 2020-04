« C’est l’enfer ! » Questionnée sur la vulnérabilité des catégories populaires face au coronavirus, l’élue bretonne Charlotte Marchandise ne fait pas longtemps mystère de son inquiétude : « À Rennes, à Nantes, en France comme un peu partout dans le monde, les habitants des quartiers les plus pauvres cumulent les inégalités sociales et sanitaires. On y trouve davantage de profils à risque qu’ailleurs », s’alarme la présidente du réseau français des Villes‐Santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Bien sûr, l’épidémie de Covid‐19 n’a pas encore livré tous ses secrets. Aucun chiffre officiel – ni ceux de l’Insee ni ceux de Santé publique France – et aucune étude scientifique n’atteste, au demeurant, d’une hécatombe dans les faubourgs populaires. La Seine‐Saint‐Denis n’est pas un territoire homogène, et la surmortalité observée depuis la fin du mois de mars mériterait d’être affinée à l’échelle infra‐départementale avant de pouvoir affirmer clairement que ce virus décime d’abord les zones les plus pauvres. Mais, tout en prenant soin de manier le conditionnel, certains médecins, scientifiques, acteurs associatifs et professionnels de la politique de la ville commencent à formuler l’hypothèse d’une épidémie de classe…

« Tous les Français sont exposés à ce coronavirus mais pas de la même façon », reprend Cyrille Delpierre, épidémiologiste social à Toulouse, spécialisé dans l’analyse des inégalités sociales de santé. « L’âge est le facteur discriminant le plus connu, puisqu’il influe sur la gravité des symptômes, l’hospitalisation et donc le risque de décès. Mais l’origine et le milieu socio‐économique jouent également beaucoup …