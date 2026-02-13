Radar 2026 : Une mairie d’extrême droite, ça donne quoi ?

Le Rassemblement national, on n’a jamais essayé ! Quelques semaines avant les élections municipales, cette théorie absurde remonte à la surface. Pourtant, le parti d’extrême droite (et affiliés) est déjà au pouvoir dans une dizaine de communes en France. Majoritairement dans le Var et les Hauts‐de‐France.

Alors pourquoi, au niveau national, ils n’en parlent pas tant que ça ? Peut‐être parce qu’entre casse du service public, mépris des acteurs sociaux et associatifs et abandon d’une partie de la population, le bilan n’est pas si reluisant.

Retrouvez ci‐dessous le dixième épisode de Radar 2026, notre série de vidéos consacrée aux municipales 2026, réalisée en partenariat avec MOB, le média de la démocratie, avec le soutien du Fonds pour la presse libre (FPL).

