Jamais deux sans trois ? Maire depuis 2014, la socialiste Johanna Rolland rempilera‐t‐elle une nouvelle fois à la tête de la Ville et de Nantes Métropole ? Menée par un candidat surprise, Foulques Chombart de Lauwe (LR), la liste de la droite et du centre nantaise parviendra‐t‐elle à rompre avec 37 années de défaites et de désillusions pour la faire vaciller ? Réponses les 15 et 22 mars prochains, à l’issue des deux tours de l’élection municipale à Nanres. En attendant, Radar 2026 dresse le bilan du dernier mandat et décrypte les principaux enjeux du scrutin.

Retrouvez ci‐dessous le neuvième épisode de Radar 2026, notre série de vidéos consacrée aux municipales 2026, réalisée en partenariat avec MOB, le média de la démocratie, avec le soutien du Fonds pour la presse libre (FPL).

