Municipales 2026 : à Toulouse, bilan mitigé et grosses affaires

Jamais deux sans trois ? Maire depuis 2014, Jean‐Luc Moudenc rempilera‐t‐il une nouvelle fois au Capitole ? La gauche toulousaine, qui part désunie parviendra‐t‐elle à le faire vaciller ? Réponses les 15 et 22 mars prochain, à l’issue des deux tours de l’élection municipale à Toulouse. En attendant, Radar 2026 dresse le bilan du dernier mandat et décrypte les principaux enjeux du scrutin.

Retrouvez ci‐dessous, le huitième épisode de Radar 2026, notre série de vidéos consacrée aux municipales 2026, réalisée en partenariat avec MOB, le média de la démocratie, avec le soutien du Fonds pour la presse libre (FPL).

