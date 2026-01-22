Municipales 2026 : À Lille, les socialistes garderont‐ils la mairie ?

Qui pour succéder à Martine Aubry au beffroi ? Arnaud Deslandes qui l’a remplacée dans le fauteuil de maire il y a dix mois et mène la liste des socialistes, aux commandes de la ville depuis 70 ans ? Ou bien l’heure de l’alternance a‑t‐elle sonné ? C’est la question que vont devoir trancher les électeurs lillois les 15 et 22 mars prochain. Radar 2026 dresse le bilan du dernier mandat et décrypte les principaux enjeux du scrutin.
Retrouvez ci‐dessous, le septième épisode de Radar 2026, notre série de vidéos consacrée aux municipales 2026, réalisée en partenariat avec MOB, le média de la démocratie, avec le soutien du Fonds pour la presse libre (FPL).
