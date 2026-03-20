Municipales 2026 : les enjeux du second tour à Lyon en vidéo

Vainqueurs surprises du premier tour, les écologistes parviendront‐ils à conserver la mairie de Lyon ? Jean‐Michel Aulas peut‐il espérer rattraper son retard malgré l’union entre la liste de Grégory Doucet et celle de l’insoumise Anaïs Belouassa‐Cherifi ? L’échec des négociations avec LFI condamne‐t‐il Bruno Bernard à céder son fauteuil de président du Grand Lyon à Véronique Sarselli, la cheffe de file de la droite aux élections métropolitaines ?

Voilà les enjeux du second tour de l’élection municipale et métropolitaine à Lyon. Et le sujet de ce nouvel épisode (un peu spécial) de Radar 2026, notre série de vidéos consacrée aux municipales 2026, réalisée en partenariat avec MOB, le média de la démocratie, avec le soutien du Fonds pour la presse libre (FPL).

Pour aller plus loin :

Les précédents épisodes de notre série vidéo Radar 2026 :

La page spéciale municipales de Mediacités Lyon :





La page Radar de Mediacités Lyon : pour tout connaître du bilan de la municipalité sortante :