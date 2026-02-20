Municipales 2026 : la très lente féminisation des mairies

Près de 35 000 maires en France et seulement… 20% de femmes. Malgré les lois pour la parité en politique, l’égalité femmes / hommes est encore très loin d’être effective dans les conseils municipaux et métropolitains. Pis : comme les campagnes électorales, ces assemblées deviennent parfois des lieux où s’expriment le sexisme sous toutes ses formes. Comment ? Pourquoi ? C’est l’objet de ce onzième épisode de Radar 2026, notre série de vidéos consacrée aux municipales 2026, réalisée en partenariat avec MOB, le média de la démocratie, avec le soutien du Fonds pour la presse libre (FPL).

