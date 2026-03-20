Après 37 ans de socialisme, Nantes peut‐elle basculer à droite ? Dimanche dernier, c’était en tout cas la douche froide chez les socialistes alliés aux écologistes. Si Johanna Rolland, la maire (PS) sortante est bien arrivée en tête, elle n’a devancé que d’une très courte tête (1,5 points) Foulques Chombart de Lauwe, le candidat (LR) de la droite et du centre. Un petit séisme dans la préfecture de Loire‐Atlantique. Résultat, la socialiste qui espérait arriver largement en tête pour s’éviter d’avoir à fusionner sa liste avec celle du candidat LFI William Aucant a dû s’y résoudre.

Cette « fusion technique » suffira‐t‐elle pour l’emporter dimanche ou, au contraire, fera‐t‐elle fuir les électeurs modérés, au bénéfice du candidat de la droite ? C’est l’enjeu du second tour de l’élection municipale à Nantes et le sujet de ce nouvel épisode (un peu spécial) de Radar 2026, notre série de vidéos consacrée aux municipales 2026, réalisée en partenariat avec MOB, le média de la démocratie, avec le soutien du Fonds pour la presse libre (FPL).

Pour aller plus loin :

Les précédents épisodes de notre série vidéo Radar 2026 :

La page spéciale municipales de Mediacités Nantes :





La page Radar de Mediacités Nantes : pour tout connaître du bilan de la municipalité sortante :



