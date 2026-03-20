À Lille, le second tour de l’élection municipale consistera surtout en un duel à gauche. D’un côté le socialiste Arnaud Deslandes, héritier de Martine Aubry, auquel s’est rallié l’écologiste Stéphane Baly. De l’autre, Lahouaria Addouche pour La France insoumise. Préférée à une union Verts‐LFI, l’alliance Verts‐PS passe mal chez une partie des militants écologistes. De quoi augurer d’une division des voix ?

Quoi qu’il en soit, les deux dernières listes qualifiées pour ce second tour ne devraient faire que de la figuration. Pour la députée macroniste Violette Spillebout, l’enjeu sera de limiter la casse en tentant d’obtenir un maximum de sièges pour exister dans l’opposition. Pour Matthieu Valet, le candidat du RN, le pari est déjà réussi avec le retour du parti lepéniste au conseil municipal.

Voilà les enjeux du second tour de l’élection municipale à Lille et le sujet de ce nouvel épisode (un peu spécial) de Radar 2026, notre série de vidéos consacrée aux municipales 2026, réalisée en partenariat avec MOB, le média de la démocratie, avec le soutien du Fonds pour la presse libre (FPL).

Pour aller plus loin :

Les précédents épisodes de notre série vidéo Radar 2026 :

La page spéciale municipales de Mediacités Lille :





La page Radar de Mediacités Lille : pour tout connaître du bilan de la municipalité sortante :