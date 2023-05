Trente‐six ans de règne. Soit un an de plus que celui d’Edouard Herriot à la mairie de Lyon, relève Le Monde. Au lendemain d’un palpitant Lyon‐Montpellier (les gones l’ont emporté 5 à 4 après avoir été menés 4 à 1), Jean‐Michel Aulas a été débarqué de la présidence de l’Olympique lyonnais ce lundi 8 mai 2023. Ainsi en a décidé le nouveau propriétaire du club, l’américain John Textor.

Dans un communiqué diffusé au petit matin, confirmant l’information publiée dans la nuit de dimanche à lundi par L’Équipe, l’OL Groupe annonce que John Textor a été nommé président du conseil d’administration le 5 mai dernier et qu’il assurera les fonctions de directeur général « pour une période intérimaire ». Jean‐Michel Aulas devient lui « président d’honneur ».

Ce « découronnement », comme le titre L’Équipe à sa Une ce mardi, sanctionne des divergences stratégiques entre « JMA » et les dirigeants d’Eagle Football, la société de John Textor. Elles concernent notamment le sort à réserver à la cellule de recrutement du club. Comme le prévoit l’accord passé avec les repreneurs de l’OL [relire notre article : Rachat de l’Olympique lyonnais : la fin du feuilleton ne lève pas toutes les inconnues], en remerciant Jean‐Michel Aulas moins de trois ans après la vente du club, Eagle devrait lui verser une indemnité de 10 millions d’euros. La somme n’effacera pas la soudaineté du limogeage de celui qui a bâti et incarné un empire du football, à son sommet sportif pendant la décennie 2000 (sept titres de champion de France d’affilée).

Des coulisses de la vente à John Textor à celles de la construction du grand stade de Décines, depuis la création de Mediacités Lyon, en 2017, nous avons régulièrement enquêté sur les affaires de Jean‐Michel Aulas. À l’occasion de son départ précipité, retrouvez ci‐dessous quelques‐unes de nos publications.

2022 – Rachat de l’Olympique lyonnais : un si long feuilleton

Reporté à six reprises, le bouclage de la reprise de l’OL par John Textor est enfin sur le point d’aboutir, écrivions‐nous en décembre 2022. Mais le montage de l’opération pose plusieurs questions gênantes sur l’avenir du club.

Quelques mois plus tôt, en juin 2022, nous nous penchions déjà sur l’arrivée annoncée des Américains d’Eagle Football à la tête de l’OL. « Diversement apprécié, le passage sous pavillon américain de l’OL fera les affaires de Jean‐Michel Aulas, mais l’opération est‐elle une bonne chose pour tout le monde ? », nous interrogions‐nous en passant en revue l’ensemble des protagonistes du dossier.

2019 – Jean‐Michel Aulas et les Football Leaks

En 2018, le consortium de médias européens EIC (European investigative collaborations) dévoile de nouveaux documents « Football Leaks », du nom de cette fuite de fichiers qui documentent la face sombre de la planète foot. Mediacités s’y plonge pour en tirer un récit en trois actes sur les discrètes manœuvres de Jean‐Michel Aulas pour façonner le football français à sa sauce, de la création d’un syndicat des clubs de Ligue 1 à la réforme des compétitions européennes.

2017 – L’histoire secrète du grand stade

Grâce à des témoignages inédits, notamment d’anciens ministres des Sports, Mediacités a pu retracer, à travers une série en quatre épisodes publiés en 2017, les quinze ans de lobbying et de coups politiques et économiques qui ont permis à Jean‐Michel Aulas de doter l’Olympique lyonnais d’un méga stade privé. Une entreprise où se sont mêlés intérêts particuliers et argent public, et qui a repoussé en France les limites du foot‐business.

Dans un premier épisode, nous racontions comment Jean‐Michel Aulas posa les fondations de son projet de grand stade en tordant le bras du gouvernement français.

Il fut aussi question, dans un l’épisode « Gérard Collomb, en service commandé pour l’OL », du rôle de lobbyiste que l’ancien sénateur maire de Lyon joua, à l’époque, au profit des affaires de Jean‐Michel Aulas.

