À partir de 20 heures, retrouvez tous les résultats des élections municipales 2026 à Nantes et dans sa métropole sur notre carte interactive ci‐dessus (Mise à jour toutes les 5 minutes).

Les enjeux clés du premier tour des municipales à Nantes et dans les communes de la métropole Bastion socialiste depuis 37 ans, Nantes peut‐elle basculer ?

La stratégie d’union sera‐t‐elle payante ? À la tête d’une liste rassemblant toute la gauche (hors LFI) la maire (PS) sortante Johanna Rolland réalisera‐t‐elle un meilleur score qu’il y a six ans ? Une donnée importante alors qu’elle ne disposera plus des réserves de voix écologistes au second tour, contrairement à 2020.

Rassemblement ou non ? À l’issue de ce premier tour, le score réalisé par le candidat LFI, William Aucant, pèsera lourd dans la balance. Le RN de Jean‐Claude Hulot vise également la barre des 10 %.

Unis derrière leur candidat surprise, Foulques Chombart de Lauwe (LR), la droite et le centre seront‐ils ce soir en mesure de réaliser l’impossible ?

Si le suspens paraît faible dans les autres communes de la métropole nantaise, une ville pourrait néanmoins basculer. Le sortant (divers gauche, apparenté écologiste) Jean‐Sébastien Guitton pourrait être mis en difficulté par Sébastien Arrouët (divers droite). Et on connaîtra le résultat dès ce soir puisqu’ils sont les deux seuls candidats en lice dans cette ville de 28 000 habitants.

Dimanche 15 mars – 13 h 50

« On a pas eu le temps de regarder les programmes »

Une scène cocasse se déroule à l’entrée de bureaux de vote près de l’Erdre, à Nantes. Un groupe de cinq jeunes électeurs est venu avec toutes les professions de foi des candidats (reçues par La Poste) étalées un peu partout. « On a pas eu le temps de regarder les programmes et les candidats. Il est jamais trop tard pour se décider ! », en rigolent ces Nantais.

Un peu plus loin, un couple de retraités regarde attentivement chacun des huit panneaux électoraux dressés à l’entrée de cette école élémentaire. « Il a été bien amoché, celui‐là », glisse l’un, en passant les huit candidat(e)s nantais en revue. « C’est pour lequel qu’on vote, déjà ? », interroge l’autre.

Dimanche 15 mars – 13 h 23

La participation toujours en hausse à Nantes

À 13 heures, le taux de participation est de 21,92 % à Nantes, annonce la Ville, contre 20,62 % en 2020 et 26,22 % en 2014.

Dimanche 15 mars – 12 h 21

La participation à Nantes à midi

À 11 heures, le taux de participation à ce premier tour des élections municipales est de 21,92 % à Nantes, annonce la Ville. Il s’élevait à 16,42 % en 2020, à cette même heure, en pleine crise du coronavirus, et à 12,80 % en 2014, année de référence donc pour les observateurs.

Dimanche 15 mars – 12 h 15

La participation en Loire‐Atlantique à midi

À midi, le taux de participation à ce premier tour des élections municipales est de 21,92 % en Loire‐Atlantique, annonce la préfecture. Dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au Covid‐19, il s’élevait à 16,42 % en 2020, à cette même heure.

En France métropolitaine la participation s’élève à 19,37 % à midi, selon le ministère de l’intérieur. A midi, Elle atteignait 18,38 % en 2020 et 23,16 % en 2014.

Dimanche 15 mars – 11 h 40

Il n’est jamais trop tard pour comparer

Les bureaux de vote sont ouverts à Nantes depuis près de 4 heures. Si vous n’êtes pas encore décidé, il est toujours temps de faire notre quiz / comparateur de programmes. En quelques minutes et une quinzaine de questions, vous découvrirez les propositions des principaux candidats sur les questions de logement, de transport, de sécurité, ou d’adaptation de la ville au changement climatique. Et vous déterminerez lequel de ce projet est le plus proche de vos convictions.





Dimanche 15 mars – 10 h 15

Qui sont les candidat(e)s à Nantes

Deux heures déjà que les bureaux de vote ont ouvert à Nantes. En attendant que les choses se décantent, pourquoi ne pas jeter un oeil sur les portraits des principaux candidats en lice ?

Johanna Rolland : la sortante (PS) tente la passe de trois

Parti socialiste, soutenue par Les Écologistes, le PCF, l’Union démocratique bretonne (UDB) et huit autres mouvements de gauche.

En route vers un troisième mandat ? À 46 ans, Johanna Rolland, la maire socialiste de Nantes, fait figure de favorite du scrutin municipal. Élue en 2014 puis réélue en 2020 avec près de 60 % des voix au second tour, la numéro 2 du PS bénéficie cette année du soutien dès le premier tour des écologistes et de dix partis et micropartis. En bref, toute la gauche sauf La France insoumise.

Après un premier mandat dans la droite ligne de ceux de son prédécesseur, Jean‐Marc Ayrault, Johanna Rolland a imprimé sa marque sur la ville durant le second. Six ans durant lesquels elle a entamé une « bifurcation sociale‐écologique », renonçant à quelques grands projets et au développement à tous crins pour se recentrer sur la construction d’une ville plus hospitalière ». Sans grande mesure symbolique, son projet pour un nouveau mandat s’articule autour de mesures sur le pouvoir d’achat, la justice sociale et l’écologie.

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Foulques Chombart de Lauwe : le franc‐tireur de la droite nantaise

Les Républicains, soutenu par l’UDI, Horizons, le MoDem et Renaissance

C’était la surprise de l’été. À l’issue d’une primaire interne aux Républicains obtenue de haute lutte, le franc‐tireur de la droite nantaise de 44 ans l’emportait fin août sur le favori, Julien Bainvel. C’est sur lui que reposent désormais les espoirs de la droite et du centre à qui la ville de Nantes échappe depuis 37 ans.

Conseiller municipal depuis 2022, responsable d’un cabinet de recrutement (Keystone) dans le civil et proche de Christelle Morançais, la présidente de la région Pays de la Loire, celui qui veut « dégager Johanna Rolland » a reçu le soutien de l’ancienne ministre centriste Sarah El Haïry, numéro 2 sur sa liste et fléchée pour prendre la tête de Nantes Métropole. Censé donner « un nouveau souffle » à Nantes, son projet tourne autour de cinq priorités assez attendues : la sécurité, les transports, le logement, l’emploi, l’économie… Au programme notamment, l’armement et le doublement des effectifs de la police municipale ou encore la construction – controversée – d’un tunnel sous la Loire.

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William Aucant, celui qui veut faire entrer LFI au conseil municipal

La France insoumise

Les derniers mois ont été agités dans les rangs de la France insoumise à Nantes, dont la tête de liste a peiné à émerger. Ce sera finalement William Aucant, 40 ans, conseiller régional des Pays de la Loire et ancien apparenté écologiste. En binôme avec Erika Cadersah, l’architecte et urbaniste espère surfer sur les bons résultats enregistrés à Nantes par le parti mélenchoniste aux dernières élections présidentielle, européennes et législatives. Objectif : entrer au conseil municipal de Nantes pour la première fois, sur une ligne de rupture avec la municipalité actuelle (ce qui n’a pas toujours été le cas).

Le candidat veut ainsi rompre avec ce qu’il considère comme une « ville vitrine » pour lui substituer une « nouvelle Nantes », soit une « ville archipel », plus solidaire. Concrètement, cela passerait par exemple par un encadrement strict des loyers et la réquisition des logements vacants, la création de centres de santé municipaux dans chaque quartier ou le doublement du nombre des médiateurs.

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Jean‐Claude Hulot : un parachuté RN pour tenter une percée historique

Rassemblement national

Cet énarque est de loin le moins connu des principaux candidats nantais. Pourtant, le parti de Jordan Bardella vise l’élection d’un ou plusieurs conseillers municipaux nantais, ce qui serait du jamais vu depuis 25 ans. Parachuté à Nantes en 2025, ce haut fonctionnaire, âgé de 67 ans, travaille à Paris (où il est né). Son profil se veut plus lisse et rassurant que celui des précédents candidats RN/FN aux municipales dans la cité des ducs de Bretagne.

Plutôt discrète, sa campagne s’articule autour de trois piliers : la sécurité (il parle de « révolution sécuritaire »), la mobilité et le logement.

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Mounir Belhamiti : le centriste qui contrarie l’union de la droite

Divers centre

L’union, ce sera sans lui. Contrairement à bon nombre d’autres membres de la famille centriste ou macroniste, l’ancien député macroniste a refusé de se rallier au candidat de droite, Foulques Chombart de Lauwe. Écarté de Renaissance, il se présente sous l’étiquette « divers centre » à la tête d’une liste plutôt société civile, mais dans laquelle on retrouve tout de même quelques figures historiques de la droite nantaise ou anciens du PS.

« Nantes mérite mieux », explique‐t‐il, renvoyant dos à dos et en même temps la majorité de gauche sortante et ses adversaires de droite. Directeur stratégie numérique à la SNCF « dans le civil », il compte notamment faire de l’attractivité un axe central du prochain mandat, envisageant par exemple de relancer le projet d’rbre aux hérons, abandonné en 2022. Son programme prévoit également la transformation de l’emprise de l’ancien CHU en un quartier comprenant logements, équipements sportifs et culturels, ainsi qu’une promenade végétalisée jusqu’à la Loire.

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Margot Medkour : la surprise de 2020 retente le coup

Liste citoyenne de gauche radicale

Parfaite inconnue dans le paysage politique nantais, elle avait créé la surprise en 2020 en frôlant la qualification au second tour de l’élection municipale (8,95 %). Six ans plus tard, à 34 ans, l’ancienne cheffe de file du mouvement municipaliste Nantes en commun·e·s (NEC) espère faire mieux cette fois‐ci avec sa « Nantes populaire ». Cela risque cependant de s’avérer plus difficile, La France insoumise présentant cette année sa propre liste. Si la division de la « gauche de rupture » risque de fragiliser les deux listes, celle qui travaille à mi‐temps pour la fondation Danielle Mitterrand espère néanmoins émerger du duel qui se profile entre « Madame tout va bien » (Johanna Rolland) et « Monsieur Nantes ça craint » (Foulques Chombart de Lauwe).

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Qui se présente près de chez vous ?

Retrouvez l’intégralité des listes candidates au premier tour des municipales dans les 24 communes de la métropole nantaise grâce à notre carte interactive.

Vous n’habitez pas la métropole ?

Toutes les listes candidates en Loire‐Atlantique commune par commune grâce à notre carte interactive :





Dimanche 15 mars – 09 h 00

Quel bilan pour Johanna Rolland et la municipalité sortante ?

C’est long six ans. Qu’a accompli la maire (PS) de Nantes durant ce laps de temps. Les engagements pris en 2020 ont‐ils été tenus ? En partenariat avec MOB, le média de la démocratie, la rédaction de Mediacités Nantes vous a résumé le mandat qui s’achève en vidéo.

Envie d’en savoir plus ? Allez jeter un œil à Radar 2026, l’outil de suivi de suivi des promesses électorales mis au point par Mediacités (avec l’aide de WeDoData et le soutien du Fonds pour une presse libre). Nous avions scrupuleusement noté tous les engagements pris lors de la campagne de 2020 et nous les avons évalués un par un. Un gros travail riche d’enseignements dont vous découvrirez le résultat ici :

Dimanche 15 mars – 8 h 00

Bonjour à toutes et à tous.

Bienvenue sur ce direct consacré au premier tour des élections municipales 2026.

Toute l’équipe de Mediacités est mobilisée pour vous faire vivre au plus près ce moment important pour Nantes, les communes de la métropole et la démocratie locale.

Comme tous les dimanches d’élection, la journée devrait être plutôt calme et rythmée par la publication des chiffres de la participation électorale à 12h et 17h. Les choses s’accélèreront en soirée, à partir de 18h, une fois les bureaux de vote fermés dans la plupart des communes, 20h à Nantes, et Saint‐Herblain.

Dès leur publication, vous retrouverez tous les résultats dans la métropole et le département, commune par commune, en consultant notre carte interactive en haut de cet article. Réactions, atmosphère dans les QG de campagne, premières discussions en vue du second tour… Les journalistes de Mediacités partageront avec vous toutes les infos glanées sur le terrain.

La campagne au scanner :

En attendant, nous vous proposons de revenir ensemble sur les faits marquants de cette campagne, de lire ou relire les portraits des candidats en lice, de décrypter leurs propositions et les principaux enjeux du scrutin. Cliquez sur l’image ci‐dessous pour consulter toutes nos enquêtes et analyses sur les municipales à Nantes et sa métropole.

Demandez les programmes !

Si vous n’êtes pas encore passé dans l’isoloir et que vous hésitez encore sur votre vote, il est toujours temps de faire notre quiz / comparateur de programmes. En quelques minutes et une quinzaine de questions, vous découvrirez les propositions des principaux candidats sur les questions de logement, de transport, de sécurité, ou d’adaptation de la ville au changement climatique. Et vous déterminerez lequel de ce projet est le plus proche de vos convictions.

Bilan, enjeux et grands débats en vidéo

Enfin, si vous attendez que les enfants se réveillent, que le poulet cuise ou que débute n’importe quelle autre activité dominicale, n’hésitez pas à aller jeter un œil à Radar 2026, notre série de vidéos consacrées aux grands enjeux de ces municipales 2026. Bilan des municipalités sortantes, rôle des maires et limites de leurs pouvoirs, solutions pour résoudre la crise du logement, place des femmes dans les mairies, questions sur la probité des élus, etc… En une quinzaine d’épisodes réalisés avec MOB, le média de la démocratie, nous vous donnons les clés pour voter en toute connaissance de cause.

C’est parti !

(Plus d’infos à suivre)