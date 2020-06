Refermer la séquence « Covid-19 ». Après un entre-deux tours inédit qui a duré trois mois et demi, les seconds tours des élections municipales et métropolitaines se sont tenus ce dimanche 28 juin dans la métropole de Lyon, au terme d’une campagne électorale hors normes. Mediacités vous fait vivre en direct cette soirée électorale. Enjeu principal : les écologistes confirmeront-ils leur montée en puissance dans les urnes, pour la ville de Lyon et à la Métropole, ou bien Gérard Collomb, qui a noué une alliance avec Les Républicains, réussira-t-il son dernier pari ?

Les résultats du second tour des municipales dans la Métropole de Lyon :

19h – Les Verts à Gerland, les deux “K” dans le 3e. Les candidats n’ont pas tous précisé où ils comptent vivre leur soirée électorale. Les écologistes Grégory Doucet et Bruno Bernard ont installé leur QG au Ninkasi Gerland. Ils ont annoncé une prise de parole à partir de 20h30. Une manière pour EELV de revendiquer une éventuelle victoire très tôt, afin de pouvoir profiter des émissions des grandes chaînes de télévisions, qui se terminent pour la plupart à 22 heures (d’autant plus que BFM est aujourd’hui en grève). Les équipes de David Kimelfeld et Georges Képénékian seront pour leur part présentes à partir de 21h30 dans un bar du 3e arrondissement. Gérard Collomb, Yann Cucherat et François-Noël Buffet n’ont pas encore fait connaître leur agenda pour ce soir.

18h45 – L’abstention au centre de l’attention. Au premier tour, le 15 mars dernier, le taux d’abstention avait atteint le niveau record de 61% à Lyon, soit 17 points de plus qu’en 2014. L’abstention a même dépassé les 70% en périphérie de Lyon, comme à Vaulx-en-Velin ou Vénissieux. De quoi remettre sérieusement en cause la légitimité du suffrage. L’effet « Covid-19 » observé au premier tour sera-t-il atténué ce soir ? Rien n’est moins sûr : à 17 heures seulement 32% des électeurs du Rhône s’étaient rendus aux urnes, contre près de la moitié en 2014. L’ambiance post-confinement n’explique pas forcément à elle seule cette démobilisation. Certains scrutins apparaissent gagnés d’avance, ne favorisant pas le déplacement dominical aux yeux des électeurs : à Villeurbanne, où l’alliance Gauche-EELV est annoncée largement en tête, seuls 17% des électeurs avaient voté à 16 heures (contre 24% au premier tour à la même heure).

18h30 – Quelles élections en jeu ? Les habitants du Grand Lyon ont voté deux fois ce matin. Le premier bulletin visait à choisir le maire de leur commune. Si plusieurs villes ont élu leur maire et son équipe dès le premier tour en mars dernier (Rillieux-la-Pape, Saint-Priest, Caluire, des communes des Monts-d’Or…), d’autres doivent encore départager deux, trois voire quatre listes.

Parmi les principales communes à suivre ce soir : Lyon bien sûr, mais aussi Villeurbanne, Bron, Vaulx-en-Velin, Vénissieux ou encore Oullins. Ici le calcul est simple : la liste arrivée en tête rafle immédiatement la moitié des sièges disponibles, l’autre moitié étant répartie à la proportionnelle. Deuxième scrutin : l’élection pour la Métropole de Lyon, sans doute la plus importante au regard des compétences de cette nouvelle collectivité, créée en 2015. Elle est organisée dans 14 circonscriptions qui regroupent les 59 communes de la Métropole. Il faudra sortir la calculette et compter le nombre d’élus remportés circonscription par circonscription pour désigner le vainqueur de la soirée (entre le sortant David Kimelfdeld, l’écologiste Bruno Bernard et le Républicain François-Noël Buffet).

