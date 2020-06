Les informations à retenir à l’issue de la soirée électorale :

Les écologistes Grégory Doucet et Bruno Bernard remportent haut la main la ville et la Métropole de Lyon : lire notre décryptage.

Gérard Collomb annonce « la fin de [s]a vie politique » [lire ci-dessous].

Le fief socialiste de Bron bascule à droite et, à Givors, le candidat soutenu par EELV met fin à 75 ans de domination communiste : lire notre article “Bron, Givors, Saint-Fons, Chassieu : les surprises des municipales“.

00h20 – Yann Cucherat charge Georges Képénékian. La mine fermée, Yann Cucherat, le poulain de Gérard Collomb pour la mairie de Lyon, commente devant la presse sa défaite. Regrette-t-il son alliance avec Les Républicains ? « Nullement, lâche-t-il. Je regrette en revanche que ce rassemblement n’ait pas été plus large. Georges Képénékian a une grande part de responsabilité dans notre défaite. Je ne crois pas qu’il sorte grandi de ce moment politique. »

23h50 – Gérard Collomb tire sa révérence. La droite a des regrets. « C’est la fin de ma vie politique », déclare Gérard Collomb. « En tout cas je continuerai dans le débat d’idées pour aider celles et ceux qui ont été avec moi au cours de ces mois, de ces semaines passées », ajoute-t-il, sans que l’on sache s’il compte siéger dans la future assemblée métropolitaine.

François-Noël Buffet, le chef de file des Républicains avec lequel il a fait alliance au Grand Lyon, ne cache pas non plus sa « déception », devant la caméra du Progrès. « Mais c’est une belle campagne quand même et il y a de belles victoires », préfère-t-il retenir, en évoquant notamment Jérémie Bréaud à Bron, Christophe Quiniou à Meyzieu ou la réélection de Clotilde Pouzergue à Oullins, ville qu’il a lui-même dirigée de 1997 à 2017.

Sur la plan métropolitain, François-Noël Buffet mentionne les réussites de LR dans la circonscription Ouest ou celle de Porte des Alpes. « Mais au global, le compte n’y est pas », convient-il. La faute, en partie, à l’abstention, mais pas seulement, selon lui. « C’est peut-être aussi la division. Je regrette que David Kimeldeld n’ait pas accepté la main tendue », lâche-t-il.

23h36 – Les « kimistes », joyeux dans la défaite. Fidèle à lui-même, David Kimeldeld a fait une apparition devant ses soutiens, rassemblés en nombre. « Alors, vous n’avez pas eu les résultats? », ironise-t-il avant d’acter la victoire des écologistes. Sollicité par Mediacités sur son positionnement dans la prochaine assemblée métropolitaine, il estime qu’il est « encore trop tôt » pour savoir s’il se considère dans l’opposition par rapport à Bruno Bernard. « On est sous le coup de l’émotion. Il faut laisser le temps à EELV de s’installer ».

Devant ses équipes, il esquisse une ligne à suivre pour le mandat à venir : « Ma marque politique, c’était la transition écologique et la justice sociale. J’espère que la justice sociale sera au rendez-vous aussi ». L’actuel président de la Métropole, qui a dû faire face à la crise du Covid-19 ces derniers mois, émet également « une pensée pour les agents » du Grand Lyon. « Le combat continue… On va aller boire maintenant, il n’y a que ça à faire », conclut-il.

23h15 – Victoire écrasante et sans surprise de la gauche à Villeurbanne. Le suspens n’existait plus à Villeurbanne après l’alliance de la liste de gauche de Cédric Van Styvendael (PS, PCF, Génération.s…) et celle de Béatrice Vessiller (EELV). Le rassemblement n’a fait qu’une bouchée (70,37%) du candidat LREM Prosper Kabalo (29,62%). Une victoire saluée par le maire socialiste sortant Jean-Paul Bret, qui ne se représentait pas après trois mandats passés à l’Hôtel de ville des Gratte-Ciel.

« C’est une grande satisfaction pour moi de voir le candidat que j’ai soutenu et la liste qu’il conduisait remporter cette très large victoire, estime-t-il dans un communiqué. L’abstention élevée est, bien évidemment, une ombre au tableau. On s’en doutait. Néanmoins, ce sont ceux qui se déplacent qui choisissent et leur participation ne doit pas être dévalorisée ». La gauche et les écologistes peuvent aussi célébrer une victoire à la Métropole : dans la circonscription de Villeurbanne, où se présentait Bruno Bernard, leur liste obtient 66,8% des voix.

23h13 – « Merci Georges ! ». Éphémère maire de Lyon pendant le passage de Gérard Collomb au gouvernement, Georges Képénékian est arrivé sous les applaudissements de ses supporters, malgré les revers électoraux de la soirée. « Je voudrais saluer Grégory Doucet, il sera le maire de notre ville. Je lui adresse un salut républicain On s’est toujours parfaitement respectés », commence-t-il, avant de mettre en garde le vainqueur du jour : « L’abstention dit probablement que tous les Lyonnais ne sont pas dans cette vague verte. Il y a à Lyon d’autres formes d’énergies Nous serons très vigilants sur ce qu’il se passera dans notre ville ». Georges Képénékian en profite pour adresser un dernier tacle à peine voilé à Gérard Collomb et à son alliance avec la droite : « Nous n’avons pas gagné, mais nous avons gardé notre dignité ».

23h. La déception du camp de David Kimelfdeld et Georges Képénékian. Les deux candidats défaits (le premier à la Métropole, le second à la ville de Lyon) doivent arriver d’une minute à l’autre dans un bar du 3e arrondissement de Lyon pour une prise de parole. Déjà présente sur place, la porte-parole de la campagne et colistière Sarah Peillon ne peut que prendre acte de la déferlante verte. « On est face à une vague nationale en faveur d’EELV, les Français ont envie d’écologie et l’ont montré ce soir », analyse-t-elle. Selon elle, le bloc centriste, constitué de macronistes historiques, mâtiné d’écologie et de préoccupation sociales, n’a pourtant pas à rougir des résultats. « On était face à deux blocs avec des étiquettes nationales et malgré ça on a réussi à gagné des voix en valeur absolue entre les deux tours, se félicite Sarah Peillon. On observe aussi que les alliances contre-nature de Gérard Collomb ont dégoûté les électeurs. Un plus un n’est pas égal à deux ».

22h20 – Les Verts revendiquent la victoire à la Métropole de Lyon. « Les écologistes devraient emporter 8 ou 9 circonscriptions de la métropole [sur 14], nous donnant une majorité absolue », a déclaré Bruno Bernard, chef de file d’EELV au Grand Lyon. Les écologistes confirmeraient ainsi leurs résultats du premier tour, où ils étaient arrivés en tête dans 8 circonscriptions, la gauche en emportant une autre. Le reste se partageant, en mars, entre les listes de David Kimelfeld (une circonscription) et de la droite (quatre).

21h49 – Grégory Doucet, la victoire lyrique. Jamais avare de grandes envolées oratoires, Grégory Doucet prend la parole pour revendiquer sa conquête de Lyon. « Ce dimanche, Lyon avait rendez-vous avec l’histoire, la voici ! », lance-t-il, avant de poursuivre sur sa lancée : « Lyon est faite de cette étoffe dont sont tissés les rêves (…) Lyon est redevenu terrestre ». Le quadragénaire remercie les partis de gauche qui l’ont rejoint et ses soutiens : « Nous avons accueilli toutes celles et tous ceux qui ont voulu rompre avec le déni ». Puis, comme en réponse aux critiques adressées ces dernières semaines par la droite et par les partisans de Gérard Collomb : « L’écologie n’est pas l’ennemie de l’économie… Elle est sa meilleure alliée ! ».