Municipales 2026 : l’écologie locale, stop ou encore ?

Entre vagues de chaleur, inondations records et tempêtes, comment nos communes s’adaptent-elles au dérèglement climatique ? Après avoir été au centre du débat lors des élections de 2020, la question écologique l’est‐elle encore six ans plus tard. Et structure‐t‐elle toujours le clivage politique ? C’est l’objet de ce treizième épisode de Radar 2026, notre série de vidéos consacrée aux municipales 2026, réalisée en partenariat avec MOB, le média de la démocratie, avec le soutien du Fonds pour la presse libre (FPL).
